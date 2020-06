La Lega ritorna in piazza, appuntamento sabato a Schiavonea

La Lega ritorna in piazza. Dopo il lockdown causa emergenza Covid-19, il movimento politico guidato a livello nazionale da Matteo Salvini torna ad incontrare la cittadinanza residente nell’area urbana di Corigliano per illustrare e/o approfondire le proposte programmatiche per affrontare e risolvere numerose e gravi problematiche che attanagliano migliaia di italiani.

L’appuntamento è in programma per il prossimo sabato 4 luglio presso la Piazzetta Portofino di Schiavonea, dalle ore 17 alle ore 21. La Lega, col proprio gazebo, incontrerà i cittadini a mo’ di punto d’ascolto e confronto con gli stessi, nonché per proseguire la fase di tesseramento già avviata in modo più che proficuo e raccogliere firme per sostenere le “battaglie” portate avanti dalla medesima forza politica (contrasto all’immigrazione selvaggia, Flat Tax, pace fiscale, ecc.).

Si tratta di un’utile iniziativa che si configura come la prima di una lunga serie in programma dopo la delicata fase vissuta in tutto il Paese, un momento per riprendere in modo diretto il dialogo intessuto con la popolazione dell’area urbana coriglianese e le legittime istanze provenienti da famiglie, operatori commerciali, disoccupati, giovani, imprenditori. Una “voce” al servizio di tutte le categorie della società.

Piergiorgio De Cicco

Coordinatore Area Urbana Corigliano

Lega Salvini Premier

