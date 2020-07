I metropolitani de noiartri



E chi si era mai accorto che Rossano in particolare ma supportati ed imitati dai soliti inutili sciocchi di Corigliano fosse la patria di personaggi internazionali con vedute a 720 gradi che i paesanotti abitanti di Corigliano non li vedono più nemmeno con gli occhiali ( citando Pagani) e che sono perfetti metropolitani nel pensiero e nei fatti, talmente metró che la domanda sorge spontanea:

Ma come ci si sono ritrovati a vivere qui proprio qui dove devono lottare giorno dopo giorno per far capire a noi arretrati buzzurri che loro conoscono le città e come siano fatte mentre tutti noi fatichiamo ancora a scendere dal somaro con le calandrelle ai piedi!

Poveri personaggi sacrificati a vivere incompresi in ambiti suburbani e case sparse che non li capisce e non può capirli perché loro sono troppo, troppo avanti ed il peso della fusione madre di tutte le redenzioni culturali e sociali sta tutta sulle loro deboli spalle scoscese di pallidi studiosi!

Come devono soffrire a sentir parlare di fallimento della fusione o (orrore) addirittura di referendum per recedere dalla fusione!

Povere anime candide sottoposte a continue pressioni da parte di un popolo ignorante che non li merita, loro che tanto hanno dato per questa terra e per questi paesi al punto da farli scomparire dalla faccia della terra o estinguere che dir si voglia al punto tale che vien da chiedersi ma perché volete continuare a soffrire? Perché volete sacrificarvi per questi ingrati? Perché non ve andate a far brillare la vostra cultura di esseri urban-metropolitani laddove la possano capire ed apprezzare? Magari in un paese lontano, molto ma molto lontano da qui?



