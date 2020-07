Lettera aperta al centro sinistra e a tutte le forze progressiste della città

L’anno in corso ha fortemente segnato le nostre vite. L’esperienza della pandemia da Covid-19 ha catapultato tutti in una situazione difficilmente immaginabile, quasi surreale.

Tanto ha offerto diversi spunti di riflessione, tra cui la fragilità dell'essere umano. Ci siamo agevolmente resi conto che muri e confini, tanto cari alle forze sovraniste e populiste, non ci hanno salvato da una crisi sociale e sanitaria dalle dimensioni mondiali.

Abbiamo, così, sulla nostra pelle riscoperto, apprezzato e promosso la solidarietà tra uomini che, sotto il comune denominatore della unità, hanno dimostrato, ognuno nel proprio ambito, responsabilità e senso di appartenenza alla comunità, mai perdendo di vista l’obbiettivo del BENE COMUNE.

Ed è proprio in questo contesto che ho maturato la consapevole convinzione che, mai come oggi, si pone come attuale la necessità di riunire responsabilmente tutte le forze progressiste e di centro sinistra che hanno a cuore le sorti della Nuova Città.

Vedo, oggi, la città di Corigliano Rossano sofferente per troppi e numerosi problemi,che vengono da lontano, non risolti o non adeguatamente affrontati.

Ascolto i miei concittadini frustrati perché delusi nelle aspettative e disorientati rispetto agli “sviluppi” della fusione, alle volte strumentalmente aggrediti da chi, incoscientemente, rivendica autonomie e divisioni meramente campanilistiche.

Dobbiamo e possiamo, dunque, volgere lo sguardo al futuro, ma con responsabile maturità, per riportare la nave in acque sicure, facendo tesoro degli errori propri e altrui, reagendo alle storiche e consolidate divisioni con il dialogo ed il confronto, sempre costruttivo.

Ricordiamo il passato solo per quanto di bene ha prodotto, rivendicando la nostra cultura politica, sociale, progressista e riformista, ritornando a fare politica tra la gente e per la gente.

Rivolgo, dunque, un accorato e appassionato appello, da giovane militante e dirigente di partito, ma altresì da responsabile cittadino, a tutte le forze progressiste e di sinistra della Città,

affinchè si torni al dialogo, non potendoci permettere ulteriori commissariamenti intellettuali.

Uniamoci e lavoriamo incessantemente per rivendicare la nostra centralità, perché di questo c'è bisogno.

Facciamolo per noi, per la Nuova Città, per le generazioni che verranno.

Gianmarco Manfrinato

Segretario PD Circolo Corigliano Scalo

