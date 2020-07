Questione livellari: maggioranza e opposizione non pervenuti

Ad un anno dal Consiglio Comunale del 12 Agosto oggi la maggioranza porta una proposta che se pur molto lacunosa, e che non ci soddisfa per niente, ancora non si capisce come intendano procedere con chi non è il legittimo titolare del livello o meglio su quale base legislativa intendano legittimarli. Insomma una proposta da parte della maggioranza alquanto annaquata. Inoltre auspichiamo che vengono resi pubblici anche le ricognizioni dell'area rossanese.

Quello invece che proprio non riusciamo a concepire invece è l'atteggiamento dell'opposizione. Siamo rimasti a quel famoso Consiglio del 12 Agosto in cui sono volati insulti, richieste di dimissioni, chat infuocate sui social. Colpo di scena? La minoranza oggi propone di rinviare la votazione, e allora il dubbio nasce spontaneo: vuoi vedere che i vecchi volponi della politica nostrana raggiunto l'obbiettivo della Regione non hanno più interesse di portare avanti la questione? Vuoi vedere che la tanto agognata giustizia sociale proclamata a suon di post neanche un anno fa non interessa più a nessuno? Vuoi vedere che era tutta fuffa solo per mettere in cattiva luce l'attuale amministrazione dopo la cocente sconfitta delle elezioni? Lungi da noi voler difendere Sindaco, Assessori e Consiglieri di cui non condividiamo idee e modus operandi, ma a quello a cui abbiamo assistito oggi è davvero vergognoso!!

