L'opposizione è finita, vogliamo soluzioni!

Un'amministrazione senza un assessore all'ambiente, una commissione consiliare che si riunisce in modo confuso una volta al mese, un capitolato del quale non abbiamo ancora l'onore di conoscerne l'autore, una gara d'appalto per la pulizia della spiaggia nella quale mancano i requisiti essenziali per il servizio richiesto e la colpa è di più nemici indecifrati?

Un'amministrazione che in 365giorni non ha prodotto un solo atto di senso compiuto sulla questione rifiuti si arroga il diritto di indicare agli altri delle soluzioni.

Il Sindaco dovrebbe ricordarsi che la competenza nella questione dei rifiuti è in capo a se stesso, come più volte è stato spiegato dai dirigenti regionali. Condivisibile o meno tocca a lui, unitamente ai tecnici comunali e ai membri delle commissione ambiente, di maggioranza e di minoranza, trovare delle soluzioni.

L'opposizione è finita! Il sindaco Stasi si deve rendere conto che la responsabilità di quello che succede all'interno della Città è in capo alla sua persona, é inutile scaricare la colpa come fanno i bambini.

Come membri della commissione ambiente invitiamo ancora un volta il presidente, il Consigliere Comunale Liliana Zangaro, a rispettare gli accordi presi convocando ogni 15 giorni una riunione che tratti la questione rifiuti.

Le soluzioni ci sono basta lavorarci sopra.

Francesco Madeo

Consigliere Comunale Gruppo Gente di Mare

Gennaro Scorza

Consigliere Comunale Gruppo UDC - Unione di Centro





Stampa Email