A Stasi dovete dire solo grazie

Flavio Stasi continua così. Ho deciso di rompere il ghiaccio e cercare di fare la giusta chiarezza su alcune voci che si sentono inutilmente nei vari profili. Nonostante tutte queste critiche finalmente la città ha un governo che fa funzionare e programma le cose basilari e non solo. Con un po’ di pazienza scompariranno tutti i problemi perché a differenza di altri si sta badando solo agli interessi dei cittadini.

Ci sono tanti cittadini con poca memoria che si sono dimenticati che una volta al comune si andava per sistemare gli amici ed i parenti mentre ora chi c’è lavora venti ore al giorno e risolve i problemi. Potete dire quello che volete ma la gente non è stupida e capisce bene che non ha sbagliato ne alla fusione ne alle elezioni. Corigliano Rossano è una grande città che sta nascendo bene perché non ci sono raccomandati o amici ma gente che lavora e che ha le giuste competenze e si vede, basta guardarsi in giro. Stasi ha fatto bene inoltre a tenersi tante deleghe perché è un ragazzo serio e lavoratore e come sta facendo sta facendo benissimo. Trovate un amico suo sistemato e si dimette questo me lo ha detto personalmente e sarà sempre cosi sia quando andrà alla camera che quando salirà ancora di più nella scala politica. Se qualcuno che lo ha votato è scontento è solo perché non ha avuto il posticino e non ci possono altri motivi. Toglietevelo dalla testa che si regalano postazioni perché ogni persona che lavora in questo momento è la migliore nel settore . A differenza di tante altre volte non si lecca il sindaco e poi si parla male dietro, c’è la squadra tutta compatta che fa la differenza. Non posso dimenticare la campagna elettorale e cosa hanno detto i rivali del nostro sindaco e mai me lo posso dimenticare. Tutti che promettevano miracoli e nessuno ora che dice niente perché hanno capito che si sta lavorando bene. I personaggi che dicono che era meglio solo Corigliano si sono dimenticati di scandali e furti e non meritano la mia attenzione, io faccio i complimenti al nostro sindaco e gli auguro di lavorare sempre bene e ne sono certo perché ha persone oneste al fianco e nessun milionario da strapazzo ma solo la gente del popolo perché lui è del popolo. A chi critica perché è invidioso auguro buona estate e concludo dicendo che se adesso di vota Stasi prende il 90 a Rossano e 80 a Corigliano . Io mi vergognerei a dire che ci sono assessori di corigliano e di rossano, siamo tutti concittadini della stessa città e siamo tutti con lo stesso sindaco e con diritti e doveri uguali , non come prima che non si capiva niente e lo sapete.



