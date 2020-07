Ancora questa solfa... di una Provincia (Magna Grecia) improbabile e inutile

Qui Corigliano-Rossano, risponde che oggi la Città della Sibaritide è numero UNO in Provincia di Cosenza ed esistono già entrambe le cose. Noi Presiediamo tutte le Assemblee dei Comuni di tutta la Provincia, se poi non sappiamo fare e pretendere, è un'altra cosa. Certo se avessimo una Politica degna di questo nome al governo e all’opposizione (cosa che non è) avremmo il Potere di ottenere ciò che ci necessita:

-la GIUSTIZIA che ci è stata RUBATA.

-la SANITÀ che è stata SMINUITA.

-la MOBILITÀ INTERNA che nonostante 350 KMQ di territorio è stata ANNIENTATA.

-l’Economia Territoriale, Tecnologica, Agricola, Turistica, Edile, dei Servizi; quella Marinaresca con i suoi 3 Porti di Corigliano, dei Laghi di Sibari e di Cariati, tutto questo insieme ha subìto un progressivo DEPOTENZIAMENTO a causa di ANNI DI DISATTENZIONE, DI STUPIDITÀ MISTA A MALAFEDE NEI TRASCORSI 3 POST FUSIONE A CAVALLO DI COMMISSARI E "STASIANIA".

QUINDI BISOGNA CHE LA POLITICA SI SVEGLI SELEZIONANDO UOMINI CAPACI CHE DA SOLI PERÒ POSSONO NULLA SE NON CIRCONDATI DI COLLABORATORI CHE LO DEBBONO ESSERE ALTRETTANTO: TEMPO PER TEMPO E CAPITOLO PER CAPITOLO.

QUESTO È, ED È TUTTORA, IL GRANDE PROGETTO REALIZZATO CHE PORTA IL NOME DI "FUSIONE".

FORSE SUBIRÀ RITARDI E MALVERSAZIONI COME CI ASPETTIAMO PER LO STATUTO (COMPOSTI DA MEMBRI IN PREVALENZA DEL NO, COMPRESO QUALCHE SMEMORATO PROFESSORE UNICAL).

LO ABBIAMO GIA' DETTO E RIPETIAMO CHE QUEL DISEGNO GIUSTO NON POTRÀ MAI ESSERE ARRESTATO.

RIDIAMOCI DA FARE E IL TERRITORIO COSI' VINCERA'.

