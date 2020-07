Opposizione dove sei?

La questione dei livellari è giuridicamente incompleta e l’opposizione la usa solo per fare demagogia politicamente sconclusionata. Perché non si parla di quanto hanno speso i proprietari ormai leggittimi per tenere in buone condizioni i suddetti terreni, questo non lo si dice perché non conviene.

Anche sulla questione dell’Insiti nessuno si è mai fatto male perché un imprenditore ha tenuto pulito tutta l’aria. Di questo nessuno parla perché sono tutti impegnati ad andare a vedere una piccola striscia di schiuma magari perché è passato un motoscafo. La spiaggia è pulita, poi arrivano gli incivili che la sporcano e la colpa è della giunta e del sindaco, aprite gli occhi perché la verità è che dobbiamo solo pregare che Stasi non perde la pazienza altrimenti andremmo di nuovo nelle mani di inconcludenti politicamente parlando, vedasi le ultime elezioni e le ultime giunte dei distinti paesi. Ricordo a me stesso con una riflessione ad alta voce che leggendo le cose che vengono scritte sul blog ultimamente, specie da un partito resuscitato che le urne hanno parlato chiaro. Andatevi a prendere una camomilla nonostante il caldo e scrivete di meno perché anche se mettete un articolo al giorno la città corigliano rossano è con Flavio Stasi e con i suoi assessori

