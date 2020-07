Livellari, il dilemma della Giunta Stasi

Ma cerchiamo di capire se la giunta Stasi prende in esame correttamente la questione dei "LIVELLARI" che tutt'ora viene rimandato in sordina. Un nuova città come Corigliano Rossano che oggi più che mai ha bisogno di risorse economiche visto il grande debito pubblico

che si aggira intorno a 130.000.000 di Euro non usufruire di una boccata di ossigeno ma pare assurdo, ma la domanda che i comuni mortali si chiedo e la seguente la Giunta Stasi sarà in grado di mettersi contro i potentati terrieri? un dilemma che solo il tempo potrà dare le risposte. Inoltre ci chiedevamo come mai alla data oggi l'area urbana di Rossano non ha un elenco visivo dei beni patrimoniali comunali? Vorremo capire la situazione anche a Rossano o continuiamo a giocare al cosiddetto noi si e voi no.

I cittadini hanno il diritto di sapere le situazioni in entrambi le aeree urbane attendiamo sperando che qualcuno si degni di fare chiarezza in merito.

