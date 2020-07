Puliamo Corigliano Rossano…da certa politica!



Il buon Edmondo de Amicis con il suo Libro “Cuore”, non è arrivato a così tanta “umanità” e “pietà” come quella di una lista, collegata, a “difesa” del sindaco di questa Città che sui blog della provincia e oltre, cerca di screditare l’Amministrazione regionale sulla questione rifiuti, ad ogni costo ed in tutti i modi.

Il problema rifiuti c’è ed è sotto gli occhi di tutti, ma ahimè qualcuno dimentica presto quando poco più di un anno addietro, sui palchi, lanciava accuse contro le amministrazioni comunali di Corigliano e Rossano, per la cattiva gestione del problema rifiuti. Qualcuno dimentica facilmente, facile è attaccare,difficile è governare! Questa Amministrazione regionale, ricordiamo di Centrodestra, scelta dai calabresi dopo una brillante affermazione, ha sempre cercato il dialogo con chi governa questa Città. Come qualcuno dei “sapientoni” ha storto il naso quando, la Governatrice Santelli ha scelto Corigliano Rossano per presentare il cortometraggio promozionale della Regione Calabria, nella splendida cornice del Castello Ducale. Se questa amministrazione comunale viene attaccata un giorno sì e un giorno pure, io qualche domandina me la farei…

francesco caputo

