Governo Stasi. E' tempo di bilanci, in Talking giornalisti sull'indice di gradimento

Corigliano Rossano, mercoledì 8 luglio 2020 - Nell’edizione n.266 del 2020 di TALKING: è tempo di bilanci per l’amministrazione Stasi. Ad un anno dall’insediamento analisi e prospettive. Se ne parlerà in TALKING in onda questa sera Mercoledì 8 luglio 2020, produzione di I&C su ESPERIATV, al canale 18 del digitale terrestre, a partire dalle 21.30 e sulla piattaforma social di I&C.

Dal lounge bar- gelateria CAPANI, Via Galeno, Corigliano Rossano, i giornalisti: Fabio Buonofiglio (Direttore Altrepagine.it), Luca Latella (redattore Corrieredellacalabria.it) e Marco Le Fosse (Direttore de “L’Eco dello Jonio”). Conduzione affidata al Direttore di I&C Matteo Lauria.

Tra i temi al centro del dibattito: Malcontento sulla fusione, ipotesi di rimpasto in giunta, ruolo della città nel contesto regionale.

MESSA IN ONDA IN DIGITALE TERRESTRE - I CANALI. In tutta la regione Talking potrà essere seguito su EsperiaTv (REGIONALE) al canale 18: in seconda serata ogni mercoledì alle 21.30, e in replica tutti i venerdì alle 15.00 e lunedì alle ore 9.00

Su Telelibera Cassano (REGIONALE) al canale 92 la trasmissione andrà in onda ogni venerdì alle 20.30. e sabato ore 15.30.

Su Teletebe ai canali 115-293(Calabria), 697 (Campania e Basilicata) ogni giovedì alle ore 21.15 e tutti i venerdì alle ore 14.45.

