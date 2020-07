Collaborazione....no grazie vogliamo un'Amministrazione!!

Un amministrazione e' tale quando mantiene cio' che ha detto, meglio ancora una politica puo' definirsi tale quando si prefigge obiettivi e lavora al raggiungimento di tale scopo, non lo dico io, lo dice la parola efficienza ed efficacia questa e' politica. Quando invece siamo davanti un amministrazione che chiede collaborazione presentando un calendario turistico da 120 mila euro (vantandosi anche di essere il primo comune a farlo)

bhe' capisco che questa non e' collaborazione ma e' raggirare su una cattiva gestione facendo credere alla popolazione che potranno uscire per le serate come da calendario stabilito. Credo che tale primato altri comuni non lo vogliono poiche' impegnati in questioni piu' serie. Cio' che vedo io e' una magnifica citta' non sollevarsi da questo abisso, vedo delle strade che chiedono pieta', vedo delle spiagge che pretendono la loro dignita' essendo per la prima volta unite mano nella mano dalla fusione di due comuni, vedo la gente che usa mascherine non tanto ormai per paura di essere contagiati dal Covid quanto al cattivo odore che si respira per la citta'. Ricordo ancora come fosse ieri quando si proclamava dai palchi la tutela dell' ambiente, vedi ora, quando si urlava cambiamento di classe dirigenziale, vedi ora dirigenti ancora non nominati (urbanistica) forse uno dei capisaldi di una ente, ricordo persino quando a fine di ogni comizio si proclamava e "nu juorn buon", vedi ora; Detto cio' una domanda mi viene spontanea puo' un Sindaco essere diverso dal passato scaricando colpe qui e la' invece di fare un passo indietro non tanto con dimissione (vedi il soggetto) ma quanto al fatto di poter ammettere i proprio errori attraverso l'umilta' che non deve essere deducibile dal lato personale ma e' data o meglio imposta dal peso di portare una fascia tricolore , un peso che dovrebbe poter far di tutto invece che riunirsi in protezione civile, un peso che dovrebbe imporre un giro per le frazioni, un peso di fascia che dovrebbe interagire con la popolazione stanca abbattuta e persino abbandonata e trascurata . Ecco il vero problema di questa amministrazione oltre ad essere incompetente ed inefficace ha dato dimostrazione di non poter supportare tale peso, questa fascia consegnata da un anno forse e' troppo pesante. Partecipo alla politica sia per soddisfare fabbisogni collettivi, sia per trovare esponenti che ne diano esempio, lei caro sindaco non lo e'.

Francesco Villella ( giovane militante politico)

Stampa Email