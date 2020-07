Corigliano Rossano, il Paese dei Balocchi!



Il comunicato congiunto, di ieri, a firma di movimenti collegati a questa amministrazione comunale, ad ora di pranzo, ha rovinato quel processo fisiologico, che inizia dopo pranzo, chiamato digestione. Mia nipote, che frequenta la scuola media, non avrebbe potuto scrivere meglio, raccontando la “favola” di un paese dei balocchi, così come descritto nel comunicato, che non esiste e molto lontano dalla realtà.

Ribadire la necessità di un reparto Covid, quando anche a Bergamo e nelle cosiddette “zone rosse” si cerca di chiudere quei reparti, non è una pubblicità positiva. Ma quello che mi sorprende di più, nella solita filastrocca del “cambiamento,” è specificare di aver voluto formare una squadra di governo con professionisti alle prime armi, quasi a dire che mettiamo i primi arrivati condannando e “crocifiggendo”, continuamente, le precedenti amministrazioni, che qualcosa di positivo in questa Città, comunque, negli anni hanno operato. Non fate le vittime, fate gli amministratori, così come il popolo vi ha dato mandato di svolgere il vostro compito a servizio dell’intera collettività. Ah perdono, è come sempre colpa della Santelli, oppure è colpa di Conte (forse l’allenatore dell’Inter). Dialogo, dialogo, dialogo, usate di più dialogare con la Regione Calabria, con le forze politiche del territorio, con i movimenti e le associazioni, il Comune non vi appartiene, siete “servitori” della cosa pubblica. Buona fortuna Corigliano Rossano, voglio vedere positivo, 4 anni…passano in fretta!

francesco caputo

Stampa Email