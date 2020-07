Statuto, saranno auditi i parlamentari e i rappresentanti regionali del territorio



Salimbeni: lavoriamo nella giusta direzione

(Fonte: Avv. Maria Salimbeni – Presidente Commissione Statuto)

CORIGLIANO-ROSSANO, 14 luglio 2020 – “E’ il momento di aprire un dibattito elevato sulle grandi questioni che Corigliano-Rossano deve affrontare nel momento in cui si va a lavorare sullo statuto e, dunque, sulla nuova identità della città unica. Grazie all’apporto dei sindaci emeriti abbiamo tratto spunti preziosi per la discussione, altri ne ricaveremo dai prossimi incontri con il contributo del comitato scientifico, dalla convegnistica e dall’ascolto attivo e partecipato.

La strada è quella giusta, sarà un cammino complesso ma che darà i suoi frutti”.

Esprime entusiasmo e una buona dose di fiducia il Presidente della Commissione Statuto Maria Salimbeni, che dopo aver incontrato gli ex sindaci di Corigliano-Rossano annuncia nella prossima seduta pubblica della Commissione l’audizione dei parlamentari e i rappresentanti regionali del territorio. Un ulteriore tassello del processo di costruzione della nuova città, processo aperto e partecipato che mira a coinvolgere l’intera cittadinanza e tutte le forme aggregative presenti sul territorio.

“Il nuovo statuto non appartiene alla maggioranza – ha concluso il Presidente Salimbeni – ma a tutti. E devo ringraziare per questa ragione i consiglieri di minoranza presenti in Commissione per il supporto e il contributo fattivo. Procediamo all’unanimità con scelte e decisioni condivise, e questo è un bene per la collettività. Sul processo di fondazione del Comune unico tutti dobbiamo remare nella stessa direzione, chi si pone di traverso per mero calcolo politico o per sterili rivendicazioni credo non abbia troppo a cuore le sorti di Corigliano-Rossano. Prendo atto delle sollecitazioni che quotidianamente provengono dalla politica e dalla società civile, e ribadisco che la Commissione Statuto ha predisposto strumenti di ascolto diffusi in grado di ricevere qualsiasi input da chiunque voglia contribuire alla formazione dell’atto costitutivo della nuova città. Ascolteremo tutti e valuteremo qualsivoglia proposta o idea, senza distinzioni. Le polemiche? Se rientrano nella dialettica politica ben vengano, se pretestuose danneggiano semplicemente la città e il processo di costruzione che stiamo portando avanti”.

Avv. Maria Salimbeni

Presidente della Commissione Statuto

Comune di Corigliano-Rossano

Stampa Email