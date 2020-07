Sullo statuto solo i morti e gli stupidi non cambiano idea. Appunti per Alice nel paese delle meraviglie

Quelli della commissione statuto, stanno convocando, in questi giorni in cui i nostri pensieri sono rivolti altrove, tanti personaggi e personaggetti, più o meno illustri, della politica locale, per avere consigli e pareri in vista della stesura della legge fondamentale del comune unico. Un’idea del tutto legittima e opportuna, non c’è che dire.

Peccato, però, che tra quelli che si stanno ascoltando dalle parti del municipio (alcuni dei quali pensiamo non capiscano un cazzo di statuto, poiché nella loro carriera politica non se ne sono mai occupati) non ci siano, almeno per ora, due tra le persone più qualificate e indicate a dare suggerimenti ai commissari e forse anche agli esperti scelti dalla maggioranza: si tratta di Gianni Policastri, padre del primo e sofferto statuto del comune di Corigliano, e di Nello Iacucci, presidente della commissione affari generali, LEGGI ARTICOLO COMPLETO

