Scuole. Civico e Popolare presenta una interrogazione al Sindaco

A 60 GIORNI DALL’APERTURA DELL’ANNO SCOLASTICO NECESSARIO GARANTIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO DEI BAMBINI E IL DIRITTO AL LAVORO PER LE FAMIGLIE!

In arrivo per Corigliano-Rossano 520mila euro: come, dove e quando saranno spesi?

Attivare subito i Patti di Comunità. Basta confusione sui plessi di Cantinella, San Nico e “Ariosto”!

Per quanto tempo ancora i cittadini pagheranno affitti ai privati?

Al sig. sindaco di Corigliano-Rossano

ing. Flavio Stasi

Sede

Interrogazione Urgente ai sensi dell’art. 46, comma 1, del regolamento del Consiglio Comunale (ex Città di Corigliano Calabro), vigente

Premesso che:

Ogni scuola deve adattare gli spazi per garantire il distanziamento previsto dal Comitato Tecnico Scientifico dell’Iss;

Come intende procedere il Sindaco in merito ai lavori di piccola edilizia scolastica e soprattutto può indicarne un cronoprogramma, anche sommario, plesso per plesso?

Ogni scuola deve allestire aule con banchi monoposto. Al comune di CORIGLIANO-ROSSANO è stato assegnato un progetto del Fondo sociale Europeo per un importo di 520.000 euro: secondo quali priorità saranno spesi questi fondi?

Ci sono istituti in città che registrano carenze di spazi utili a garantire il Diritto allo studio e il Diritto al lavoro dei genitori .

Le linee guida del Miur prevedono l’attivazione di Patti di Comunità che si traducono in intese tra comuni e terzo settore.

Oltre al ricovero di due senzatetto, come intende rispondere il Sindaco alla necessità di sostenere le scuole nella gestione di spazi insufficienti e di servizi alla persona ( assistenza mensa, servizi di pre e post scuola , educatori per studenti con bisogni educativi speciali , spazio compiti ecc) ?

In città risultano ancora irrisolte le problematiche a carico di alcuni istituti per i ritardi nei lavori di costruzione di nuovi plessi : si citano, per tutti , due esempi: la scuola primaria di Cantinella e la scuola primaria “Ariosto” . A che punto siamo? Questa amministrazione è in grado di garantire a tutti i bambini della nostra città l’accesso a scuola il 14 settembre?

In particolare, I bambini del plesso Ariosto dove saranno accolti? L’inizio del nuovo anno non è lontano e non conosciamo nulla della loro collocazione, salvo le voci su una struttura privata dal canone notevole

Alcune delle scuole del Comune CORIGLIANO-ROSSANO , per restare nella sola area urbana di Corigliano, sono ancora collocate in spazi di proprietà di privati . Per quanto tempo ancora i costi per strutture, spesso DA ADEGUARE ( Scuola dell’ Infanzia di via Provinciale a Schiavonea, Scuola Media Erodoto , Scuola dell’ Infanzia Giraffa - IC don Bosco, Scuola dell’Infanzia Cannata e Acquedotto, Scuola dell’Infanzia di San Nico e Torricella) dovranno gravare sulle tasche dei contribuenti?

Il Capogruppo

Luigi Promenzio

