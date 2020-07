Un cartellone estivo che non piace a nessuno, la Rete Turistica attacca l’Amministrazione comunale

“Un programma estivo del quale quasi nessuno, nella cittadinanza, sembra essersi accorto. 120 mila euro del Bilancio comunale, e quindi a totale carico della comunità, spesi per un cartellone per nulla all’altezza della terza città della Calabria”. È quanto ha dichiarato, anche ai microfoni di TeleA1, il presidente della Rete Turistica di Corigliano Rossano, Francesco Marino Scarcella, che non risparmia critiche all’indirizzo dell’Amministrazione comunale.

Non una sterile polemica, ma un sentimento di profonda delusione da parte di un sodalizio che riunisce decine di associazioni operanti sul territorio e numerosi e stimati operatori culturali.

“Abbiamo comunicato la sospensione delle nostre attività in vista della stagione estiva alla luce dell’assenza di dialogo e confronto con l’Amministrazione, che ci ha voluto escludere da qualsiasi programmazione – ha spiegato Marino Scarcella – ma, sia chiaro, la Rete Turistica continuerà ad essere sempre presente in modo autonomo, con l’ideazione e la promozione di momenti aggregrativi e di crescita comune. Dispiace constatare, purtroppo, un drastico passo indietro rispetto al percorso sinergico istituzionale avviato con la precedente Commissione Prefettizia alla guida del Comune, un’occasione sprecata per costruire insieme qualcosa di proficuo per la città”.

Ricordiamo, difatti, che è di un “importo presuntivo di 120 mila euro totalmente a carico del Bilancio comunale”, a fronte delle spese per realizzare il cartellone della programmazione estiva locale denominato “Estate in Co.Ro.”, quanto contenuto nella delibera di giunta comunale n. 123 del 2 luglio scorso con la quale sindaco e assessori hanno approvato il cartellone di eventi pensati per allietare le serate di cittadini e turisti a far data dal10 luglio e fino al prossimo 31 agosto.

Fabio Pistoia





Stampa Email