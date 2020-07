Stasi continua così: meglio solo che male accompagnato

Stasi vi sta dimostrando che per amministrare è meglio non fidarsi di nessuno e tra pochi mesi tutti quanti si dovranno ricredere. Ci voleva una persona lineare e pulita, per tenere a bada tutte queste fazioni di potere trasversali e deleterie. Corigliano Rossano sta migliorando e anche se sarà molto faticoso diventerà, grazie al sindaco una città moderna e pulita, senza il malaffare che tutti gli invidiosi dicono e che prima si tenevano senza fiatare.

La cosa più divertente di questo periodo è vedere e soprattutto sentire cosa si dice in giro : nulla di nulla, nessuno scandalo, solo azioni che non guardano in faccia a nessuno. Stasi ci mette la faccia, solo lui e fa bene, perché lavora da solo e meglio lui che con altri che non sanno stare dritti e corretti. Vogliamo parlare delle persone che lavorano al comune e che ora si trovano in riga senza nessuna punizione e minaccia. Hanno visto il buon senso di una persona pulita e si sono subito adeguate, non come gli altri politici che dicevano che era colpa della macchina comunale e di tutte quelle vicende poco chiare. Corigliano diventerà presto come Rossano, e sarà insieme una grande città funzionale pulita e ordinata. Mi dispiace per quelle persone che non hanno avuto gli assessorati o i posti vari ed ora dicono che il sindaco fa tutto lui, visto che meglio lui che tanti altri affamati messi insieme. Sulla questione dei livellari e del comandante il nostro sindaco ha dimostrato il pugno duro senza sconti ma seguendo le regole , vorrei che questo si andasse a spiegare a chi butta in giro pettegolezzi. Il nostro è un sindaco davvero civico perché tiene alla città e davvero popolare perché è il ragazzo di sempre e sta in mezzo a tutti. Gli assessorati e i posti si sono aggiustati nei secoli dei secoli, adesso la musica è cambiata e spero soltanto che qualche assessore si faccia vivo un po’ di più perché un po’ di aiuto ci vuole



