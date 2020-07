Hanno scoperto la ruota!



Ed il lungomare di Schiavonea segue... a Ruota! Per spiegare bene quello che voglio dire occorre fare una premessa: Cosa intendiamo per turismo, relax o semplicemente divertimento. Per turismo usiamo una definizione standard: Il complesso delle attività e delle organizzazioni relative a viaggi e soggiorni compiuti a scopo ricreativo o di istruzione.

Connesso al turismo in località amene spesso è annoverato il relax che è uno stato di riposo fisico e psichico totale indotto o voluto per il quale dopo un anno di lavoro paghiamo per una “ vacanza da turisti”.

Poi c’è Il divertimento per il quale pure spendiamo dei soldini, ma qui la definizione si fa complessa perché sono tanti i fattori che lo determinano in funzione dei soggetti che richiedono svago e ricreazione.

Fatte queste doverose premesse caliamole nel nostro mondo reale, nello specifico a Schiavonea, tutti noi affermiamo che Schiavonea è una marina particolare per il suo borgo antico e per le sue larghissime spiagge e naturalmente per il meraviglioso golfo su cui si affaccia.

Tutto questo ne ha sempre fatto a dispetto dei suoi problemi perenni e dei suoi detrattori (concorrenti) un polo turistico di potenzialità enormi dei quali ancora, ne sono convinto, non siamo ancora riusciti a vederne la vera portata!

Ora il discorso è incentrato tutto qui: cosa possiamo e vogliamo fare per potenziare ed evidenziare le caratteristiche di quella che a ragione viene definita “ la perla dello Ionio”?

Dobbiamo sicuramente affinare il livello della ricettività , migliorare (in verità dare) servizi eccellenti, garantire la qualità ambientale delle acque in tutti i suoi utilizzi e dell’aria, formare una classe di imprenditori ed addetti all’accoglienza ed alla valorizzazione del pescato professionali e non più improvvisati, mettere in rete Schiavonea ed il suo pacchetto di offerta turistica con il territorio circostante ricco di grandi potenzialità al fine di garantire quei 7/10 gg di permanenza senza “buchi” e far sì che il turista spenda tutto il suo budget e non come fa ora che ritorna in città con più soldi di quando era arrivato!

Questi i presupposti ora si parla che Schiavonea sarà sede di una grande ruota panoramica ...

La domanda è la seguente:

cosa c’azzecca con il miglioramento dell’offerta turistica una ruota panoramica?

Cosa aggiunge o toglie alla qualità dell’utenza turistica richiamata una ruota panoramica?

Da cosa deve distogliere lo sguardo una ruota panoramica al punto da annullare un polo di qualità, non utilizzato al meglio, ma pur sempre se non altro per le dimensioni un polmone verde, come il palmeto?

Quale reddito ed a chi lo porta una ruota panoramica ???

E già si può dire ma non ti sta bene niente sempre contro qualsiasi innovazione!

Ma perché una ruota panoramica è il nuovo che avanza?

Ma pensate che questa sia una proposta che a Schiavonea sia stata fatta per la prima volta?

Non vi viene in mente che forse in passato qualcuno abbia optato per un altro tipo di turismo?

Quale?direte voi, ed avete ragione, ma intanto un turismo che non trasformi tutto in un grande luna parck!

C’è sempre stato tra il Comune di Corigliano, quando gestito da una certa area politica ed i giostrai un grande contenzioso, i giostrai che volevano piazzarsi nei luoghi più frequentati della folla dei turisti e l’amministrazione che tentava di decentrarli verso luoghi più tranquilli e meno centrali per evitare quell’aspetto di “fiera” senza nulla togliere alle fiere per carità, ma è un tipo di richiamo, chiassoso, colorito eccessivamente che non si addice ad un sito che voglia qualificarsi anche come luogo di turismo marino con la possibilità di offrire, volendo, un po’ di relax e riposo.

Ecco il motivo di provare a spostare le chiassose giostre o sul lato nord vicino al porto per intendersi o nell’area limitrofa al Coriglianeto, ci sono mai riusciti? No, Non proprio direi, hanno sempre vinto per un motivo o l’altro i ticket omaggio!

Adesso però, se ciò risponde al vero, una grande ruota panoramica sarà posizionata nel palmeto, la giostra non ha vinto, ha stravinto se si è impadronita del fulcro, del centro del lungomare, trasformandolo di fatto tutto in un grande enorme luna parck del quale il lungomare sarà la strada di servizio!

Una scelta vincente?

Non lo so e non credo, ma di una cosa sono certo:

Schiavonea non merita di essere trasformata in un grande perenne marcato a servizio di un parco di divertimenti!

