Meetup M5S Corigliano in Movimento: “Giunta Stasi ennesimo flop. Graduatorie per edilizia scolastica: progetti bocciati per un importo totale di 17 milioni di euro"

Tra fondi regionali e quelli ministeriali si sarebbe dovuto procedere all’aggiornamento del piano regionale triennale 2018-2020 di interventi in materia di edilizia scolastica, con interventi previsti anche in tutti i Comuni della Regione e anche nella terza città della Calabria. Purtroppo, però, la giunta Stasi è stata sonoramente bocciata dalla commissione regionale.

A sancirlo è l’aggiornamento del Piano triennale regionale in materia di con la conseguente perdita di risorse utili a mettere in sicurezza i disastrati edifici scolastici presenti nel comune capoluogo, come da decreto dirigenziale della regione Calabria numero 6161 dell’8 giugno 2020, riferito a progetti presentati nell’anno 2019, “aggiornamento piano regionale triennale 2018/2020 d’interventi in materia di edilizia scolastica”.

Saltano, così, la messa in sicurezza e riqualificazione dell’edificio scolastico Polifunzionale “Porta di Ferro”, gli interventi in materia di edilizia scolastica della scuola di contrada Piragineti in località Rossano, l’adeguamento sismico e impiantistico del plesso scolastico della Scuola Media “V. Tieri”, la demolizione e ricostruzione della scuola media primaria “L. Ariosto” e la manifestazione di interesse per la realizzazione di scuole innovative per la scuola media “Erodoto” di via San Cosmo e Damiano di Corigliano Scalo. Un’altra occasione persa per dare una svolta al nostro territorio.



Meetup M5S “Corigliano in Movimento”

