Gabriele Montera: “chi è causa del suo mal pianga se stesso“

Occorre ricominciare ad occuparsi dei diversamente abili e delle loro famiglie, necessitano interventi urgenti per deboli e bisognosi. I cittadini ammalati hanno diritto alle cure e devono essere messi in condizione di farlo nella loro citta’. Prima la citta’ unica, poi le amministrative. Oggi il nulla! Domani registreremo la catastrofe.

Geraci si Geraci no, Graziano si Promezio no . E poi la notizia, Stasi sindaco. Flavio Stasi, cittadino Rossanese, ottiene un no in casa, ed un si a Corigliano; Gino Promezio ottiene un no in casa ed un non classificato a Rossano; Giuseppe Graziano ottiene un forse ovunque. Graziano arriva infatti primo dei perdenti. La terza citta’ della Calabria affida la rinascita ad un Rossanese voluto da Corigliano, nemo propheta in patria. Questo cio’ che accadeva circa un anno fa’ a livello elettorale con una popolazione abbandonata e dei territori alla merce’ del potente di turno. Questa la Corigliano Rossano al 2019. Sara’ cambiato qualcosa ? Da Coriglianese dico no, da residente in CoriglianoRossano dico che siamo passati dal fuoco alla brace, il peggioramento e’ sotto gli occhi di tutti. L’ amministrazione Stasi e’ peggio della peggiore prima repubblica, chi governa CoriglianoRossano e’ peggio del miglior nulla facente . Manca una visone della CoriglianoRossano del domani, manca una programmazione tecnico amministrativa, manca la politica. Basta aprire un qualsiasi quotidiano od ascoltare un tg per capire come CoriglianoRossano e’ messa, ed il peggio e’ che non esiste una vera opposizione. Certo, la giunta ed il governo Stasi altro non e’ che un’ ammucchata . Ed i cittadini aspettano risposte, aspettano servizi, aspettano i propri diritti . Siamo figli di una citta’ che non esiste; una seria politica sul turismo e’ latitante, una seria politica sul lavoro e’ un miraggio, una seria programmazione urbanistica e’ fantascienza, di una seria politica sociale ed abitativa per i piu’ deboli e bisognosi neanche a parlarne, ed ancora, il diritto alla salute ed alla cura e’ diventato un’ optional. Alla faccia del nuovo che avanza in barba al cambiamento. Chi e’ mal dei suoi guai pianga se stesso, ora una sola possibilita’ di rianimare la citta’ : subito alle urne. Caro sindaco dove sono le risposte tanto urlate in campagna elettorale ? Piano trasporti, ospedale unico della sibaritide, viabilita’ e manto stradale, dissesto idro geologico, fogne scoli ed acque reflue, piano rifiuti e raccolta differenziata, turismo balneare e montano, porto di Corigliano e flotta peschereccia, ammodernamento rete ferrata ed alta velocita’ sui binari, piano casa, ripopolamento dei centri storici, politiche a sostegno della famiglia e dei commercianti, lungomare e movida, riqualificazione delle contrade, manifestazioni e grandi eventi ecc ecc sono tutte cose che hai dimenticato ? Dio disse perdona loro che non sanno cio’ che dicono, e tu non sapevi cio’ che promettevi. CoriglianoRossano ha sete di fatti non di vicinanza alla tonaca o peggio di sudditanza al potente di turno. Caro sindaco Stasi hai tradito il tuo popolo, lo stesso popolo che ti ha permesso di essere primo cittadino non sapendo che mentivi sapendo di mentire. Dall’ ospedale ai fondi per l’ edilizia scolastica passando per la questione dei livellari un solo flop, non si puo’ essere sindaco solo per vietare l’ ingresso in comune a chi ha i pantaloncini . Da parte mia un consiglio: caro Sindaco dimettiti prima che sia troppo tardi, e smettila di spogliare Corigliano. Forse Mario Gallina aveva ragione: “ la fusione non esiste ad oggi, trattasi solo di operazione politica per sistemare un po’ di conti e qualche portaborse “ .

