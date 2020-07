Corigliano Rossano siamo cittadini o giullari?

Gli ultimi eventi di natura "simil-politica" che si sono manifestati sulla s.s. 106 sono, purtroppo, noti a tutti. Tralasciando il fatto che, come sancisce il c.p, chiunque offenda l'onore e il decoro di una persona è punibile penalmente, penso che gli atti avvenuti la mattina del 27 luglio 2020 dovrebbero essere puniti e rasi al suolo, a priori, dalla civiltà e dalla cultura dei cittadini, da quella riprovazione sociale di cui tanti studiosi parlavano, ma ho constatato che purtroppo non è così.

Mi rivolgo dunque agli organizzatori, ai fautori e ai partecipanti di quella carnevalesca manifestazione. Probabilmete il fine a cui essa mirava era giusto, rivendicare i propri diritti è appunto... un rispettabile diritto. Ma non è un diritto usare termini e linguaggi scurrili e periferici, sparare offese gratuite verso un sindaco che, secondo i molti, dovrebbe accogliere richieste ricche di odio e cariche di violenza. Non è così che si affronta la vita. Osanniamo alla pace, ripudiamo le guerre e gli attacchi incivili per poi reagire con tanta ignoranza e assenza di senso civico e pudore. Penso che il nostro paese soffra di un grave deficit di rispetto verso gli altri e soprattutto verso sé stessi, verso i valori a cui questa comunità era improntata e verso l'educazione che, spesso, tarda a concretizzarsi.

A coloro che sono scesi in strada per rivendicare i loro diritti, prego che lo facciano ancora, per veder rispettate tante di quelle prerogative che molto spesso sono state calpestate, ma al contempo invito i medesimi a non prostrarsi con ingiurie, turpiloqui e violente espressioni verbali e fisiche (consideriamo "l'attacco"alla 500 nera). Se è solo così che sapete comunicare, allora, non possiamo permetterci di parlare di civiltà né tanto meno di quei diritti che tanto rivendicate, perché per vedere rispettati vostri, ripudiate i diritti di altri cittadini. La nostra libertà finisce dove inizia quella degli altri, abbiamo il dovere di rispettarla e di rispettare i sentimenti, tutti, anche quelli che non sono nostri. E indovinate un po'? È proprio questa la civiltà di cui tanto parlate ma che non siete ancora stati in grado di concretizzare.

In qualsiasi momento della nostra vita possiamo trovarci in disaccordo con l'opinione altrui, ma pensate se tutti iniziassimo a reagire indossando le vesti della minaccia e della violenza. Non ne usciremmo più o ne usciremmo privati delle capacità prime che dovrebbero differenziare l'uomo dai suoi più atavici antenati: la razionalità e la capacità/possibilità di esprimersi con il dialogo.

Vi ricordo che Corigliano non è un circo, né un teatro su cui mettere in atto incivili, tristi e tragici spettacoli. Siamo cittadini o giullari? A noi la scelta.



