Eventi calamitosi 2019,Regione avvia ricognizione danni



20 giorni di tempo per presentare istanza. Modulistica su sito Prociv regionale.

Corigliano-Rossano (Cs), venerdì 7 agosto 2020 – Interventi urgenti in conseguenza agli eventi metereologici di novembre 2019, la Protezione Civile regionale ha avviato la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture private, danneggiate e dei danni subiti dalle attività economiche e produttive.



È quanto fa sapere l’assessore alla Protezione Civile Tatiana Novello informando con il Sindaco Flavio Stasi che è stato pubblicato oggi, venerdì 7, l’avviso e che quanti sono stati interessati direttamente dagli eventi, hanno 20 giorni per presentare la domanda.



L’istanza dovrà pervenire all’Ufficio protocollo del Comune di Corigliano-Rossano attraverso l’apposita modulistica, debitamente compilata in ogni sua parte e firmata, entro i termini, pena l’inaccessibilità all’eventuale contributo.



Sarà compito del Comune procedere al controllo delle domande affinché i danni segnalati, rientrino nel periodo indicato nell’Ordinanza del Commissario Delegato.



La modulistica è disponibile, inoltre, sul sito internet della Unità Operativa Autonoma – Protezione Civile (www.protezionecivilecalabria.it). Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio di Protezione Civile comunale al numero 0983 516141.



