Nave Aurelia: sulle contraddizioni del Sindaco

Nave Aurelia: Ma quante persone possono credere a come viene raccontata questa faccenda dal Sindaco Stasi? Il Sindaco esordisce con l’affermare, nel suo comunicato che: “Finita da poco tempo una riunione fiume in prefettura sulla questione della nave Aurelia”. Poi afferma nel corpo della comunicazione:

“Il risultato di tale mediazione è rappresentato dal fatto che la nave non avrebbe stazionato presso la banchina, bensì “in rada”, ovvero al largo in punti predefiniti lungo la costa, distante dalle cinque alle undici miglia dal porto, recandosi in banchina solo per rifornimenti ed imbarchi.”

Mentre poi conclude:

“Pochi minuti fa ho quindi ricevuto la chiamata del Prefetto, il quale mi ha comunicato che la nave Aurelia domani stazionerà, vuota, al porto di Corigliano-Rossano per il tempo necessario ad effettuare le verifiche tecniche di idoneità, per poi – almeno in questa prima fase - recarsi altrove, dove immagino e mi auguro possa offrire dei servizi migliori alle comunità ed ai migranti”

Si legga attentamente cosa afferma e come le argomentazioni siano tra di loro contraddittorie!

Ribadisco pienamente le considerazioni espresse a seguito del suo primo comunicato stampa:

< Ma non siamo la terza città della Calabria alla quale devono tutti portare rispetto?

E poi che senso ha barattare strutture portuali con l’accoglienza di migranti o clandestini che siano.

Il problema è uno senza se e senza ma:

giocare a fare la vittima delle istituzioni non paga a nessun livello e men che meno sul versante dell’accoglienza!il riferimento è uno solo:

l’umanità coinvolta in questa operazione ed è rispetto a quella che si deve dare una risposta chiara ed inequivocabile, non rispetto a quanto si sia attrezzati o peggio che peggio barattare l’accoglienza ( tra l’altro subita) con richiesta di attrezzature portuali!

E poi che c’entrano le attrezzature sanitarie?

avete addirittura voluto un reparto Covid (!)per il quale avete smantellato, Amministrazione Comunale ed Azienda sanitaria di comune di comune accordo l’ospedale di Corigliano ed adesso si parla di politiche sanitarie?

La cosa è abbastanza singolare e per certi versi c’era da aspettarselo visto il taglio di specializzazione nel Panorama calabrese che si è voluto dare a tutti i costi al Giannettasio!

Quindi di quali scelte di forza maggiore si va parlando in realtà le istituzioni a livello superiore nello screening dei territori e valutazioni oggettive che hanno fatto avranno sicuramente considerato che “porto+cento Covid” potessero dar luogo ad una singolare rispondenza alle criticità che la nave di quarantena dei migranti necessitasse.

Non si venga a parlare di “popoloso tessuto urbano di una città”, visto che quando si è scelto, contro qualsiasi buon senso e direttiva nazionale di mettere in piedi un centro Covid-19, queste motivazioni non hanno mai avuto uno straccio di considerazione da parte della dirigenza locale politica e sanitaria, proprio le stesse che oggi il governo centrale valuta!

Personalmente credo che non ci siano mezze misure o dentro o fuori, non si può dire di essere vocato all’accoglienza ed affermare di essere disposti ad affrontare il rischio del Covid19 per il bene della collettività e dall’altra parte affermare che “il Governo della città impedirà con ogni mezzo a propria disposizione che si realizzi una tale ipotesi”.

Purtroppo nella vita come nella politica di un territorio si verificano delle malaugurate condizioni, delle congiunture in cui le parole e le scappatoie fornite dalla scaltrezza politica contingente non sono più attrezzi e utili a tirarci fuori dai problemi ma bisogna dare nei fatti risposte chiare ed incontrovertibili senza infingimenti e giri viziosi e come si suol dire:

“o dentro o fuori” assumendosene tutte le responsabilità di governo oltre che politiche difronte alla città che aspetta risposte non chiacchiere!

Coraggio, forse dimostrare nei fatti e non solo negli enunciati di far parte di una parte politica ben individuata e non di un indistinto movimentismo, a volte può tornare utile per supportare scelte gravose e non populiste!>

Mario Gallina



