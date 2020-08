Crolli in via Piave, l’Amministrazione comunale provveda al più pressto alla messa in sicurezza della zona

L’abbandono del centro storico di Corigliano che va avanti ormai da tempo, ha determinato alcuni crolli di calcinacci che si sono verificati questa mattina in una palazzina abbandonata di via Piave. Per fortuna non si sono registrati feriti, anche se la situazione è abbastanza seria.

Infatti sul posto si è recato il presidente dell’Associazione Domenico Piattello il quale si è potuto rendere conto personalmente dello stato delle cose. “Purtroppo – afferma Piattello – ciò era abbastanza prevedibile, tenuto conto che la zona di via Piave rimane una delle parti del centro storico che da anni versa in un preoccupante stato di abbandono. Nel mentre mi trovavo sul posto, perché sollecitato ad essere presente da alcuni cittadini del luogo, si sono verificati altri crolli, sempre nella stessa palazzina. Il mio appello lo lancio all’amministrazione comunale affinché intervenga tempestivamente nella zona per metterla in sicurezza. Ritengo – afferma ancora il Presidente dell’Associazione – che sia necessario mettere in sicurezza coloro che abitano negli edifici attigui alla palazzina crollata, in quanto lo stato di fatiscenza delle stesse è abbastanza visibile. Purtroppo non si possono più rinviare quelli che sono gli interventi urgenti di messa in sicurezza di tutta la zona. Oggi, per fortuna, è andata bene – conclude il presidente Domenico Piattello – ma domani cosa potrà succedere ? Tenuto conto lo stato dei luoghi. Per l’incolumità di quelle famiglie che abitano in via Piave è necessario adottare gli opportuni provvedimenti. Il sindaco intervenga al più presto prima che sia troppo tardi”.



Corigliano-Rossano 20.8.2020



Associazione “Italia nel cuore”

Stampa Email