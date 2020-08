Stop agli scippi delle strutture sanitarie pubbliche

Corigliano in Movimento chiede che sia revocata la delibera dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza n.646 del 3 agosto 2020! Con la delibera n.646/20 il Commissario Straordinario dell’ASP, Dott.ssa Cinzia Bettelini i dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, al fine di attenzionare la questione relativa alla chiusura improvvisa del Laboratorio Analisi del presidio Compagna, struttura utilizzata quotidianamente da centinaia di pazienti Della Piana di Sibari che si vedranno chiudere unico laboratorio disponibile.

D’altra parte, le altre strutture pubbliche, in particolare l’Ospedale Compagna, non sono in grado di sopperire al surplus di lavoro, considerato anche che i laboratori ospedalieri dovrebbero essere utilizzati solo per i pazienti ricoverati e che già svolgono un importante lavoro per gli esterni.

“Considerata la particolare gravità della situazione concludiamo e invitiamo gli organi competenti a voler prendere tutte le iniziative che riterranno opportune affinchè si ponga fine a questa situazione di disagio garantendo ai nostri concittadini quel diritto alla salute di cui al momento non possono godere a causa del temporaneo disfunzionamento della struttura.

