Corigliano Rossano, il flop della fusione

Cari amici lettori del blog stamattina sono molto arrabbiato sulla questione che affligge il nostro territorio, una politica assente e improvvisata che continua a non dire nulla, la fusione era stata concepita per dare alle due realtà come ricorderete più sanità, piu lavoro, piu infrastrutture, tutto di piu',

ma in realtà di questo a circa 15 mesi dalla costituzione della nuova creatura non abbiamo visto niente di niente. La questione e' siamo sicuri che questa amministrazione riesce ad amministrare? perché se si, dove sono le programmazioni future che sta svolgendo? ed inoltre se effettivamente si doveva amministrare in maniera ordinaria perché creare questo grosso mostro da gestire, allora cari amici se ci date risposte serie e concrete bene altrimenti meglio ritornare al passato che al futuro incerto.

