UDC Corigliano-Rossano: bene la legge Graziano sui servizi sanitari regionali

L’UDC di Corigliano – Rossano accoglie con favore la Proposta di Legge depositata di recente dal Presidente del Gruppo UDC in Consiglio Regionale, Onorevole Giuseppe Graziano, avente come oggetto la “Riorganizzazione delle aziende del Servizio Sanitario Regionale”. La Proposta di Legge mira a razionalizzare e ad ottimizzare la rete dei servizi sanitari regionali, separando le funzioni inerenti l’erogazione dei servizi sanitari territoriali, dalle funzioni relative alle erogazioni delle prestazioni ospedaliere.

In particolare, la Proposta di Legge Graziano conferma l’impegno del nostro Capogruppo in Consiglio Regionale, finalizzato, da un lato, a mettere ordine nella Sanità calabrese, dall’alto a rilanciare le Strutture Sanitarie del nostro territorio, con l’istituzione dell’Azienda Ospedaliera Nord Calabria, che avrà Sede Legale a Corigliano – Rossano e includerà le Strutture Ospedaliere di Corigliano – Rossano, Acri, Castrovillari, Trebisacce, Cariati e le Unità Operative scorporate dall’ASP di Crotone. Appare evidente come una tale riorganizzazione darà anche un forte impulso alla realizzazione dell’Ospedale Unico sul territorio di Corigliano – Rossano, che agirà, pertanto, da Struttura Ospedaliera Centrale, con l’offerta di diverse e innovative specializzazioni e servizi sanitari, con i Comuni dell’Alto e Basso Jonio e territori limitrofi, che, con le loro strutture ospedaliere, potranno garantire ai cittadini i servizi sanitari essenziali e di prossimità.

Con la presentazione di questa Proposta di Legge, riteniamo, pertanto, che sia finito il tempo delle improvvisazioni e delle scelte casuali nella Sanità del territorio, e che si passi finalmente alla fase della programmazione e della realizzazione, con scelte mirate a garantire efficienza ed efficacia ai servizi sanitari, con sicuri vantaggi sia per il personale sanitario, in termini di organizzazione e qualità della vita lavorativa e di prestazioni erogate, che per i cittadini, in termini di qualità di servizi ricevuti. La presenza di Giuseppe Graziano nella Commissione Regionale Sanità è per noi garanzia della veloce approvazione del relativo iter Legislativo e della rapida attuazione delle previsioni della Legge. A tale proposito, l’UDC di Corigliano – Rossano, con il suo Coordinamento Cittadino e il suo Gruppo in Consiglio Comunale, sarà di sostegno politico, sul territorio della Città, al nostro Capogruppo in Consiglio Regionale, anche al fine di un’opportuna e concreta azione di informazione e condivisione, al personale sanitario e ai cittadini, delle varie tappe del percorso di attuazione della Legge.

Corigliano – Rossano, 1 settembre 2020

UDC CORIGLIANO - ROSSANO

Stampa Email