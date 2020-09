Un tavolo di confronto sulle potenzialità del Porto



Comune invita Deputazione,Regione e Sindacati. Venerdì 4 ore 16 alla Stazione Marittima Schiavonea.

Corigliano-Rossano (Cs), giovedì 3 settembre 2020 – Continuiamo a credere nella centralità del Porto di Corigliano-Rossano per le sue dimensioni, per le sue potenzialità e per la sua collocazione e riteniamo che il suo lancio come infrastruttura strategica sia priorità assoluta di tutta la Sibaritide.



È quanto dichiara il vicesindaco Claudio Malavolta informando che, nell’ambito dell’impegno portato avanti dall’Amministrazione Comunale, è stato convocato per le ore 16 di domani, venerdì 4 settembre, nella sala conferenza della stazione marittima, un tavolo di confronto Tavolo di confronto sul ruolo del porto e sulle sue infrastrutture.



Rendere pienamente funzionale ed efficiente l’infrastruttura, assecondando la vocazione turistica del territorio; rilanciare il Porto come HUB per l’agricoltura, per l’agroalimentare, per la pesca, per l’agroindustria e per tutti quei servizi ad essi correlati. Deve essere, questo – aggiunge il Vicesindaco - l’obiettivo sul quale lavorare in sinergia e facendo rete.



All’incontro sono stati invitati a partecipare, insieme al Commissario dell’Autorità Portuale Andrea Agostinelli, la senatrice Rosa Silvana Abate, i deputati Elisa Scutellà, Francesco Forciniti e Francesco Sapia, il consigliere regionale Giuseppe Graziano, l’assessore regionale alla pesca Gianluca Gallo, il capitano di fregata Alberto Mandrillo e le rappresentanze sindacali.



