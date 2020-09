Madeo: Acqua, una barzelletta che non fa ridere i cittadini



E’ inutile dire che la risorsa idrica a Corigliano-Rossano è gestita malissimo, nonostante l’abbondanza di pozzi in giro per la nostra Città. Si sono fatte scelte sbagliate e poco lungimiranti, scavando pozzi dove nessuno mai aveva osato e infatti si sono visti i risultati. Idee all’apparenza innovative e di facile realizzazione sono state sbandierate sui mezzi di informazione mentre i più critici, forse ben consigliati dai tecnici sostenitori, venivano derisi pubblicamente.

Corigliano-Rossano è l’unico posto al mondo dove si discute esclusivamente di pozzi per gestire l’emergenza idrica. La scienza va avanti ma noi rimaniamo fermi al 1970.

Oggi raccogliamo i cocci di una Città che vive una forte e lunga carenza idrica negli scali coriglianesi e rossanesi, nelle zone montane, nei centri storici, mentre i cittadini più fortunati e più numerosi da tre mesi ricevono un ormai cronico disservizio idrico dovuto alla qualità dell’acqua.

La domanda sorge spontanea, tutto questo perché?

Perché la strada più facile non è sempre la migliore? Perché i pozzi non si fanno a pioggia senza avere contezza del territorio? Perché la crisi idrica è un problema molto complesso e necessita di interventi lungimiranti? Perché sicuramente non si vogliono ammettere i propri errori e i propri limiti condannando i cittadini a vivere un forte disservizio pur di giustificare le scelte fatte.

Allora scomodiamo la scienza più antica e più remota, sfoggiamo tutto il dizionario nozionistico, misuriamo i metri che distanziano i palazzi prima, le case dopo, fino ad arrivare ai singoli portoni. Immischiamo le acque nella speranza che il problema svanisce come per magia ma non succede. L’auto-spurgo comunale sfreccia avanti e indietro per le vie della Città, anche le più impensabili, il povero Gennarino come sempre fa più del dovuto ma non riesce a sostituirsi a tutti. Individuiamo un presunto disturbatore dell’azione amministrativa, come nella caccia alle streghe, tacciamo i dissidenti, che mostrano dal loro canto dati numerici, di essere dei mistificatori, ci appelliamo alle singole parole forzando anche il significato delle norme, senza mostrare ai consiglieri comunali o ai cittadini la fondatezza numerica delle teorie amministrative. Intanto i bagni si rovinano, i turisti scappano, le dermatiti spuntano, i filtri vengono cambiati come calzini e i cittadini pagano, come sempre. Insomma questa situazione surreale è diventata una barzelletta di cattivo gusto.

Ammiro la pazienza dei cittadini che nel pieno della stagione estiva si lavano “a pezzi” con le bottiglie dell’acqua minerale, costringono i figli a non andare al mare, qualcuno va al comune a lamentarsi, scende per le strade, ma quanto possono resistere ancora senza acqua?!

Francesco Madeo

Consigliere Comunale Gruppo Gente di Mare



