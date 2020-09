Corigliano Rossano, ritornare al voto, subito!



Siamo ancora, purtroppo, nell’emergenza Covid-19, nemico terribile, che in questa nuova fase colpisce anche i più giovani. Ma siamo anche all’apice di una situazione insostenibile per il Comune di Corigliano Rossano. Cominciamo dal centro Covid presso lo spoke di Rossano, dopo l’inaugurazione della TAC, con tanto di foto e proclami di rito, il nulla, e ancora mi viene spontaneo chiedere, ma il centro Covid è operativo?

Viene rispettato il pre-triage per la sicurezza dei pazienti e del personale medico e paramedico? Chiedo a lei, Sig. Sindaco, come mai questa “rivoluzione” con i trasferimenti di uffici dall’Area Corigliano in favore di quella di Rossano, in modo particolare l’ufficio Tecnico. Questi spostamenti hanno prodotto benefici per la collettività? Il problema dell’acqua, oltre ai soliti proclami, è in fase di risoluzione? Come si sta operando per garantire ai cittadini questo bene primario? Diverse zone dell’Area Urbana di Corigliano vivono ormai da mesi con questo gravoso problema. Ci sono novità sulla situazione Scuola Erodoto, a 2 settimane dall’inizio delle lezioni, oltre 500 alunni, della nostra Città, ancora non sono a conoscenza dove suonerà la “prima campanella”. Sig. Sindaco, nulla di personale, ma arriva il momento che, chi amministra la cosa pubblica, dopo aver constato il malumore della Città, in modo particolare dei propri elettori, faccia un passo indietro. La terza città della Calabria merita di meglio e in questo tempo particolare, difficile a livello sanitario ed economico, c’è bisogno di un Sindaco che stia dalla parte dei cittadini, sulle strade, non solo sui social, nelle frazioni, con la presenza fisica. Un Sindaco che mi faccia sentire orgoglioso di appartenere a questo territorio. Buona fortuna alla mia Città e ahimè, non ho nulla da dire…

francesco caputo



