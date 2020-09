Richiusura Ufficio postale di Cantinella, la protesta del “Partito del territorio con Pasqualina Straface”

Alcune cose sembra tanto inverosimili quanto inopportune. E da qui che nasce nei cittadini un forte sentimento di disgusto e di sgomento, specie se a motivare una scelta sia ciò che viene comunemente qualificata come un “cosa da poco”. Ci giunge, pertanto, dai cittadini di Cantinella la notizia sulla improvvisa richiusura dell’ufficio postale, dovuta – pare – alla presenza di una crepa all’interno dei locali.

Fatto che se fosse accaduto parecchi decenni fa ben avrebbe legittimato un provvedimento del genere, ma che, oggi, e – ricordiamolo, siamo nel 2020 – può essere risolto con un rapido ed efficace intervento di manutenzione, lieve o sostanziale che sia, atto, comunque, a risolvere il problema in poche ore o, nel caso più grave, in pochissimi giorni. Naturalmente una amministrazione efficiente dovrebbe comunicare l’entità del danno e i tempi utili per l’intervento di riparazione, ma, qui, come sempre, si lasciano i cittadini nelle mani del loro stesso “spirito di sopportazione”, già continuamente e duramente messo alla prova. Giova rammentare che l’ufficio postale di Cantinella, popolosa frazione dell’area di Corigliano, serve anche le frazioni limitrofe di San Nico, Apollinara, Thurio ed altre. Il tutto per una cospicua e importante mole di lavoro che l’esiguo personale stesso di detto ufficio, con grande senso del dovere e spirito di sacrificio, riesce a soddisfare. A noi del Partito del territorio con Pasqualina Straface non resta che prendere ancora atto delle istanze dei cittadini che incessantemente ci giungono per segnalare disagi e disservizi, e far notare, con grande umiltà ed educazione, a questa classe dirigente che non è così che si amministra un territorio così complesso, dove le periferie non devono assolutamente essere minimamente trascurate.

Stampa Email