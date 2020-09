Corigliano-Rossano | (Ex) Tribunale: no Gratteri? No party!

Una piazza quasi deserta per un Consiglio comunale monotematico risoltosi nel flop d’un autentico fiasco politico

La pensata di per sé non era malamente: si rientra dalle vacanze e si ricomincia a fare “politica”. Ed è una parola assai grossa - la politica - in certi contesti, per potersi liberare dalle virgolette. Che diventano d’obbligo, in quegli stessi contesti. Così, un manipolo di “politici” tra virgolette aveva pensato di trascinare in una kermesse messa in scena nel quartiere rossanese del “Cozzo”, onomasticamente quartiere Santo Stefano dell’attuale città di Corigliano-Rossano, nientepocodimenochè il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri.

In particolare quest’ultimo, icona nazionale e non solo, nella lotta vera, non a pagliette, alla ’ndrangheta intercontinentale. LEGGI ARTICOLO COMPLETO

