Domani manifestazione di protesta al bivio di Cantinella. S'inizia alle ore 7.30

E' stato fissato per le 7.30 del mattino (anziché alle 6.30 come inizialmente previsto) l'orario d'avvio di una manifestazione di protesta in programma per domani, martedì 22 settembre, all'altezza del bivio di Cantinella del comune di Corigliano Rossano.

"Rivendichiamo i nostri diritti": questo lo slogan dell'iniziativa pubblica. Disagi, disservizi, problemi irrisolti minano le condizioni di vivibilità della popolazione ed è per questi motivi che numerosi cittadini residenti nelle frazioni comunali di Cantinella, San Nico, Thurio, Ministalla, Mandria del Forno ed altre ancora, riuniti in appositi Comitati popolari, unitamente ai parroci di Cantinella (Don Piero Rose), di San Nico (Don Domenico Laurenzano) e di Thurio (Don Cosimo Galizia) hanno indetto per domani mattina la manifestazione in oggetto.

Un modo per esprimere, in modo civile e pacifico ma con determinazione, le ragioni del proprio dissenso e la rivendicazione dei rispetti diritti, chiudendo il bivio di Cantinella. Tra le priorità: apertura ufficio postale, apertura delegazione municipale, scuole idonee, recupero area ex Consorzio agrario. La cittadinanza è invitata a partecipare.

Fabio Pistoia

