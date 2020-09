Il Sindaco e Vicesindaco dicano la verità ai cittadini

Cari lettori e' arrivato il momento di chiedere a questa amministrazione quali sono stati ad oggi le operazioni amministrative in vista ad una programmazione futura di questa nuova città.

I cittadini sanno con certezza che e' tutto un bluff, ma almeno la consapevolezza di chi amministra nel dire la verità e' sacrosanta. Per quando riguardo il famigerato "Generale " beh li ci sarebbe tanto da dire , ma in realtà tutto quello ch'é successo in questi ultimi tre anni rispecchia le barzellette che succedono in Calabria. Una politica di proclami che in realtà non concretizza niente, Oggi politici con le giuste competenze Corigliano Rossano le sogna solamente ma non solo a Corigliano Rossano ma in tutta la Calabria. Unico rammarico che hanno i cittadini e di continuare a rimanere macerie alle prossime generazioni, ma questo a loro non interessa l'essenziale beccarsi il bottino e poi si vedrà.

