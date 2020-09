Cantinella disastro preannunciato della fusione

L'ennesimo disastro della fusione. Cantinella e le altre frazioni vicine erano già zone di periferia lasciate al degrado per lungo tempo, ed era prevedibilissimo, infatti, era stato ampiamente anticipato nella campagna referendaria, che le piccole realtà periferiche sarebbero finite completamente nel dimenticatoio.

Il risultato? A Cantinella hanno voluto la fusione, non voglio farne una colpa, ma come spesso accade è proprio nelle realtà più deboli, promettendo la luna, che i politici di turno raccolgono più consenso. La stessa cosa vale per la rappresentanza, era scontatissimo questo distacco tra l'amministrazione e la città o meglio alcune zone della città, questo è il risultato di un voto che nel nostro paese è troppo spesso legato a pratiche tutt'altro che meritocratiche e poco elevate culturalmente, si vota l'amico dell'amico, l'avvocato o il dottore o ancora il sindacalista come se il loro lavoro non venisse retribuito( non ho nulla contro queste categorie). Il consiglio che mi sento di dare, da libero cittadino, è un bene protestare anzi dovrebbero farlo tutti, ma l'arma più forte che abbiamo è la matita, quando ci arriva una proposta dobbiamo valutarla, confrontarci con i membri della comunità più vicina a noi e poi prendere una decisione. La stessa cosa vale per i rappresentati dobbiamo conoscerli dobbiamo fidarci e dobbiamo prendere consapevolezza che quella persona veramente merita di rappresentare la mia la nostra comunità indipendentemente dal ruolo occupato in società.

un libero cittadino

Giuseppe Sciarrotta

