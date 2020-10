Crocieristi e turismo per tutti nel porto, le proposte del giovane Aldo Chiodo

Rendere sempre più conosciuto il territorio della Piana di Sibari ai crocieristi che fanno tappa nel nostro Porto nonché studiare ipotesi di promozione turistica sul e nel mare. A formulare alcune interessanti proposte in merito è un giovane di Corigliano Rossano, Aldo Chiodo, non nuovo per la sua sensibilità nell’ottica di un miglioramento delle comuni condizioni di vivibilità.

“Ben vengano gli arrivi ormai a cadenza settimanale delle grandi navi da crociera nel nostro Porto, tuttavia – dichiara Chiodo – sarebbe auspicabile intensificare le forme di conoscenza e promozione del territorio di quanti, e sono tanti, viaggiano a bordo delle stesse. Mi riferisco ai beni culturali e artistici delle due aree urbane di Corigliano e Rossano, ma anche al Parco Archeologico della Sibaritide e alle altre numerose bellezze di cui il comprensorio è ricco. Sarebbe questo un modo per veicolare effettivamente turismo a 360 gradi e spronare più persone a scegliere la nostra località per viaggi e soggiorni a breve, medio o lungo termine. Altra proposta che rivolgo alle istituzioni competenti – prosegue Aldo Chiodo – è quella afferente l’ideazione di iniziative di socializzazione all’interno dell’area portuale, consentendo l’ingresso di alcune imbarcazioni nella medesima da utilizzare anche come insolita e suggestiva location per cenare magari a lume di candela, valorizzando, così facendo, il patrimonio naturalistico e costiero cittadino e realizzando nuove attrattive per villeggianti e persone residenti nei comuni limitrofi. Abbiamo tanto da far vedere e ammirare, c’è solo bisogno di volontà, coraggio e spirito di squadra”.

Fabio Pistoia



Stampa Email