MADEO: Rifiuti comunali non smaltiti e arrivano i carabinieri forestali

Sequestrato parte del piazzale dell'ex autoparco comunale per il deposito non regolare degli scarti verdi e calcinacci di vario genere.

Constatiamo che l'Amministrazione Comunale ha bisogno dell'aiuto dei consiglieri comunali di opposizione per gestire i rifiuti.

Sono state depositate tonnellate di rifiuti di vario genere nel piazzale dell'ex Autoparco Comunale di Corigliano in modo illegittimo.

Abbiamo informato gli amministratori competenti ma a nulla è servito. Ancora una volta sarebbe bastato convocare una Commissione Ambiente per sapere che il deposito domestico dei rifiuti è contrario alla legge.

I rifiuti si producono, si raccolgono e si smaltiscono, non si possono accumulare nei piazzali comunali. I calcinacci, dei quali vogliamo sapere la provenienza, devono essere recuperati con una procedura collaudata.

Abbiamo bisogno di un Assessore all'Ambiente? Certo!

In realtà avremmo bisogno di soggetti preparati e di coinvolgere l'opposizione, ovviamente in modo gratuito, all'interno delle decisioni Amministrative, data la ormai palese impreparazione della maggioranza nel gestire questa Città.

Francesco Madeo

Consigliere Comunale Corigliano-Rossano in Azione

