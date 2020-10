Altro che mascherine e nuove chiusure, qui tira aria di ribellione

Per Boris Johnson gli inglesi avrebbero contratto più facilmente il Covid, perché, a differenza degli italiani, amano la libertà. Per Mattarella, invece, gli italiani avrebbero limitato i contagi perché oltre alla libertà amano anche la serietà. Mentre per noi, che non contiamo un cazzo, rispetto a Johnson e Mattarella, gli italiani non amano né la libertà né la serietà, ma, più semplicemente, amano la pavidità.

Per cui sarebbero stati meno danneggiati dal coronavirus in quanto perfetti cacasotto, forse per carattere o per via di un’informazione manipolata o solo compiacente, che ha diffuso così tante sciocchezze e dosi di paura sul virus da farli diventare docili, ubbidienti e pronti a tutto, anche a sopportare l’uso della mascherina all’aperto oppure, cosa ancor più grave, un nuovo lockdown pur di evitare il contagio.

