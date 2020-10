Opposizione: Stasi il 7 ottobre deve andare a Roma, con gli altri Sindaci!

Non si può invocare la partecipazione di tutti come si è fatto di recente su giustizia e rifiuti (a proposito, da quando non si riunisce la conferenza dei sindaci?!) e darsi latitanti quando a chiedere sostegno sono i centri più piccoli per questioni che, oltretutto, ci riguardano da vicino.



La chiusura di ospedali periferici come quello di Cariati o di Trebisacce è allo stesso modo affare nostro. Perché, lo sanno anche i bambini, tutta l’utenza si è riversata sullo Spoke Corigliano-Rossano che non riesce a fare fronte alle tante e troppe richieste.

Più Giustizia, sanità, mobilità ma soprattutto si richiede una visione strategica diversa della Calabria tutta e del nostro territorio in particolare con richiesta di ottenere pari opportunità rispetto alle altre regioni. E grazie al Recovery Fund ed al mes questo potremmo ottenere se siamo tutti uniti.



È per questi motivi che la Città di Corigliano–Rossano non può non essere insieme agli oltre 100 sindaci che parteciperanno al sit-in muto del 7 ottobre a Roma promosso dal vicino Comune di Cariati. Nella battaglia di civiltà per la garanzia dei diritti fondamentali, è auspicabile che la Città unica vesta il ruolo del fratello maggiore, rispetto a realtà più piccole quali sono i piccoli centri che compongono l’hinterland.



Risulta che l’Amministrazione Comunale di Corigliano-Rossano è tra i sostenitori del manifesto-documento GARANTIRE I DIRITTI IN CALABRIA PER UNIRE L’ITALIA - UNA CALABRIA NORMALE PER UN’ITALIA PIÙ FORTE IN EUROPA, consegnata nei giorni scorsi al Premier da una delegazione di sindaci. Ma non basta la semplice adesione.



La Città di Corigliano-Rossano dovrà essere in prima fila e guidare con l’importanza e l’autorevolezza della terza città, senza delegare, una battaglia che non è della singola comunità ma dell’intero territorio, costantemente privato di tutti i diritti. Per questa ragione sollecitiamo la Giunta a fare propria, prima di quella data, la delibera da sottoporre all’attenzione del Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte.

Luigi Promenzio

Rosellina Madeo

Francesco Madeo

Aldo Zagarese

