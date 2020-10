Città unica, lo scempio continua fra l'incompetenza e l'improvvisazione

Carissimi concittadini dell'area urbana di Corigliano lo state notando che sulla nostra Area urbana non e' cambiato niente ? Beh direi proprio di si, ma vediamo cosa non sta funzionando: questa amministrazione usa il nome Terza Citta per scopo prettamente propagandistico a livello politico ma ai cittadini non arriva niente di niente.

Corigliano a differenza dell'area urbana di Rossano ha della carenze strutturali e infrastrutturali come viabilità ect ect grazie ai grandi geni del Passato Vedi Geraci. Vedi Straface, Vedi Genova ect ect che alla fine della loro storia politica amministrativa sono arrivati a farsi solo i ca..i loro . Oggi invece abbiamo Masaniello che a gridare e' un grande attore da palcoscenico ma in realtà stiamo vedendo che non riesce a concludere niente. E' arrivato il momento che questi Signorotti diano spiegazioni alla cittadinanza e illustrano come hanno intenzioni di proseguire questo scempio iniziato per gioco dalla Casta Massonica Politica. Corigliano ha bisogno di uomini veri che dicono e diano la differenza che manca a questa città martoriata da 50 anni. Poi vorrei fare un cenno alla deputazione del Movimento 5 che allo stato attuale non hanno dato nessun apporto a questa neo Citta ed inoltre sappiamo bene la frattura che esiste fra loro la quale ognuno cerca di boicottare l'altro, concludo cari concittadini di stare attenti a chi date il potere in mano per qui ne va di mezzo il futuro delle prossime generazioni. Con affetto e simpatia da una persona che pensa in maniera libera lontana da schemi lobbistici ed interessi personali.

