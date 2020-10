Comunicazione alla Presidente della Commissione Bilancio

Ringrazio la Presidente della Commissione Consiliare Bilancio per l’invito a partecipare alla Riunione della Commissione del 20 ottobre prossimo al Centro di Eccellenza. Ho già partecipato in precedenza ad una Riunione tenutasi presso la Sala del Consiglio Comunale in Rossano Centro.

Ritengo che la Presidenza della Commissione avrebbe dovuto inviare ai Rappresentanti invitati un verbale della riunione già tenuta, assieme ad una bozza della Relazione che verrà presentata martedì, per potere predisporre un contributo da presentare, discutere ed eventualmente inserire nella Relazione stessa.



Chiamare Riunione un incontro di tipo assembleare in una Sala Convegni e con un Ordine del Giorno che non prevede interventi o discussioni in merito, mi sembra poco opportuno, anche se certamente in linea con lo stile di una Maggioranza che continua a volere far credere ai cittadini di condividere le decisioni da prendere, quando in effetti non si condivide nulla, non essendoci la volontà e la metodologia appropriata per farlo.

Ringrazio e auguro buon lavoro.

Carlo Di Noia

Commissario Cittadino UDC Corigliano - Rossano

