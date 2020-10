“Covid, nel laboratorio analisi dell’ospedale di Corigliano i test IgG-IgM a soli 4 euro”, proposta di Pasqualina Straface

“Ben venga il laboratorio Spoke per processare i tamponi in tempi rapidi e sul posto, al fine di tutelare nel migliore dei modi la cittadinanza di Corigliano Rossano, ma che tutto questo non pregiudichi il futuro del laboratorio analisi dell’ospedale “Guido Compagna” di Corigliano, fiore all’occhiello per professionalità, servizi ed attrezzature esistenti.

Frattanto, chiediamo al sindaco, in tale ottica di celerità ed efficacia, di tutelare al massimo la nostra popolazione con concreti interventi mirati a prevenire e contenere l’emergenza pandemica da Coronavirus in atto, facendo in modo che il suddetto laboratorio analisi del nosocomio cittadino ottenga l’autorizzazione per effettuare i più che importanti test IgG-IgM”.

È questa la fattiva proposta che l’ex sindaco di Corigliano Calabro, Pasqualina Straface, rappresentante del Movimento del Territorio, formula all’indirizzo dell’attuale primo cittadino Flavio Stasi per consentire a tutti i cittadini interessati di poter usufruire di tale significativa opportunità, come già accaduto altrove.

“Com’è noto, il test per la ricerca degli anticorpi per Covid-19 è stato creato per studiare l’immunizzazione del soggetto nei confronti del virus. Questo esame, come spiegato ampiamente da virologi ed esperti del campo, si esegue in doppio controllo valutando la presenza o meno degli anticorpi IgG e IgM sul sangue del soggetto. Le IgM anti2019-nCov sono gli anticorpi che compaiono per primi nel siero dei pazienti dopo una primaria esposizione all’antigene (in genere non prima di 10 giorni), e quindi la loro presenza indica un’infezione recente. Le IgG anti 2019-nCov, invece, cominciano a formarsi dopo circa 15 giorni dall’esposizione primaria all’antigene. Pertanto, riteniamo che ambedue i test – dichiara Straface – rappresentino un tangibile punto di riferimento per garantire e monitorare la salute di tutta la popolazione e che possano essere effettuati ad un costo irrisorio, pari a soli 4 euro come già avviene in altri laboratori analisi pubblici, presso l’ospedale “Compagna”, che può a giusta ragione vantare un laboratorio analisi già provvisto di attrezzature idonee e di personale competente. Il preoccupante trend di contagiati in corso anche nella nostra regione e soprattutto nella nostra provincia – prosegue Straface – non può consentirci di rimanere fermi, ma al contrario è necessario attivarci, ciascuno per la propria parte, sollecitando le preposte autorità sanitarie, affinché i presidi già esistenti in loco siano messi nelle condizioni di agire immediatamente e concretamente. Chiediamo dunque al sindaco di farsi portavoce di tali istanze, tutelando la comunità cittadina e difendendo e potenziando il laboratorio analisi dell’ospedale coriglianese con l’attivazione di tale basilare servizio”.

