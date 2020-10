UDC: soddisfazione per la nomina di Giuseppe Graziano a Vicesegretario Regionale Vicario

Il Commissario Cittadino, il Subcommissario, il Direttivo, i Coordinatori dei Circoli Territoriali, i militanti dell’UDC di Corigliano – Rossano esprimono piena soddisfazione per la nomina di Giuseppe Graziano a Vicesegretario Regionale Vicario del Partito, su indicazione del Segretario Nazionale Lorenzo Cesa.

La nomina di Giuseppe Graziano premia il suo lavoro svolto nel Consiglio Regionale in qualità di Presidente del Gruppo UDC, nonché la sua intensa attività sul territorio per il radicamento del Partito.

Siamo certi che, con questo suo nuovo incarico, Giuseppe Graziano potrà rafforzare ancora di più il suo qualificato supporto alla crescita del Partito, anche come importante punto di riferimento politico della Città di Corigliano – Rossano.

L’UDC Cittadino, forte dell’entusiasmo di questa nomina e in vista dei prossimi e futuri impegni politici ed elettorali, lavorerà sul territorio con impegno ancora maggiore, in piena sintonia con il Vicesegretario Regionale Vicario e in condivisione con il neo-Commissario della Provincia di Cosenza, Giovanni Bitonti, la cui nomina salutiamo con favore, in quanto anch’essa espressione del rinnovamento e del rilancio del Partito. Su queste rinnovate basi, l’UDC di Corigliano – Rossano rafforzerà ulteriormente il dialogo con i cittadini, al fine di definire una compiuta proposta politica e programmatica, che si faccia carico della soluzione dei problemi della Città.

A Giuseppe Graziano, gli auguri più affettuosi di un proficuo lavoro!

Corigliano – Rossano, 24 ottobre 2020



UDC CORIGLIANO - ROSSANO

