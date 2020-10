Domenica 25 ottobre manifestazione pubblica per difendere il nostro diritto alla salute

La sanità in Calabria non riesce più ad offrire ai cittadini la giusta assistenza. Ogni giorno la nostra Associazione raccoglie il grido di dolore di tante persone che non riescono a curarsi come è giusto che sia, di gente che si reca negli ospedali di Corigliano e Rossano e non trova più i reparti, i medici, gli infermieri e persino le medicine.

A cosa serve tenere aperti gli ospedali “Compagna” e “Giannettasio” se la dirigenza dello Spoke non li mette in condizione di poter lavorare per prestare la necessaria assistenza ai cittadini ? Com’è possibile che questi nostri due ospedali, un tempo il fiore all’occhiello della sanità dell’intera provincia di Cosenza, oggi sono divenuti “scatole vuote” ? Non più in grado di garantire la minima assistenza sanitaria ? Tutto ciò è drammaticamente pericoloso, perché chi va a ricoverarsi presso queste strutture, il più delle volte, rischia non solo di non ricevere assistenza, ma soprattutto di vedersi aggravare le proprie condizioni di salute. L’Associazione Italia nel cuore dice che è giunto il momento di dire basta a tutto ciò. I cittadini non possono e non devono più subire passivamente, il diritto alla salute è un diritto costituzionalmente riconosciuto, ed è per questo che tutti noi dobbiamo rialzare la testa per difendere questo diritto. Queste le motivazioni che hanno indotto la nostra Associazione ad organizzare per domenica 25 ottobre 2020 a partire dalle ore 18.00 in piazza Bernardino Le Fosse a Rossano, un incontro pubblico. Sarà presente il nostro presidente, Domenico Piattello, che dirà a tutti i presenti come stanno realmente le cose sul tema della sanità. Dirà quello che non va in Calabria, in provincia di Cosenza e nello Spoke Corigliano-Rossano. Dirà quello che si deve fare nei due ospedali di Corigliano e Rossano in attesa che venga realizzato (se mai lo sarà) il Nuovo Ospedale della Sibaritide. Parlerà di quello che non stanno facendo su questo tema i nostri quattro parlamentari che fanno parte del Governo. Parlerà dei dirigenti dell’Asp di Cosenza e del Commissario regionale Cotticelli. Dirà tutto ciò perché dall’incontro di domani sera dovranno venire fuori le iniziative che il popolo deve mettere in campo perché deve difendere il proprio diritto alla salute. L’Associazione Italia nel cuore nel pieno rispetto della normativa anticovid vi aspetta in tanti perché sulla nostra salute non si scherza è giunto il momento di rialzare la testa e lottare.



Corigliano-Rossano 24.10.2020



L’Ufficio stampa

