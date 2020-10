PRIMO BILANCIO DELL’AMMINISTRAZIONE STASI

MANTENENDO FEDE ALLE LINEE PROGRAMMATICHE: VALORIZZAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E TUTELA DELL’AMBIENTE. I PRIMI TASSELLI PER LA COSTRUZIONE DELLA CITTÀ DI CORIGLIANO ROSSANO.

Corigliano Rossano, 28.10.2020 Dal programma triennale delle opere pubbliche allegato al primo vero bilancio di questa amministrazione, si prospettano, pur nella ristrettezza economica che stiamo vivendo, azioni e realizzazioni di importanti opere per la città di Corigliano Rossano.

Nonostante l’emergenza sanitaria in corso e le innumerevoli difficoltà che questa porta ad affrontare quotidianamente, l’attività amministrativa va avanti mantenendo fede alle linee programmatiche di mandato amministrativo.

Le azioni e i progetti inseriti nel programma triennale delle opere pubbliche e che saranno realizzati nel corso di questo mandato amministrativo sono la caratterizzazione e bonifica dell’ex discarica di Cotrica, progetto su cui gli ambientalisti da tempo si battono, la rifunzionalizzazione di impianti di depurazione (compresa la condotta sottomarina del depuratore sito a Sant’Angelo); progetti di efficientamento energetico e mobilità sostenibile, messa in sicurezza del territorio, con riferimento alla riduzione del dissesto idrogeologico nonché rigenerazione reti idriche e fognarie dei centri storici e messa in sicurezza di edifici scolastici.

Una serie di interventi, quindi, relativi a svariate problematiche, anche risalenti nel tempo: i primi tasselli per la costruzione di una Città che punta molto sui temi di salvaguardia ambientale e riqualificazione in chiave green del territorio.

Nel bilancio sono stati inseriti capitoli di spesa nuovi, rispetto a quelli previsti in passato, e relativi a Politiche Green di questa amministrazione comunale a guida Flavio Stasi: nuovi stanziamenti sono stati previsti per la manutenzione del verde pubblico, la pulizia delle spiagge, la bonifica di siti inquinati che saranno distribuiti nei prossimi tre anni, per la manutenzione degli impianti di depurazione, la gestione di parchi e giardini.

Gli stanziamenti in parola riguardano, altresì, spese per i servizi destinati ad assicurare il benessere degli animali ospitati nelle strutture e per l’acquisto materiale vario di consumo.

Questi interventi si inseriscono nel solco dell’impegno che questa Amministrazione intende portare avanti nella valorizzazione del territorio e nella tutela dell’ambiente, proseguendo nel processo di rinnovamento della città, consci che una Città più verde e più pulita, sarà un luogo più sano e più gradevole nel quale vivere e lavorare per tutti.

Federazione dei Verdi- Europa Verde Corigliano Rossano

Gruppo consiliare Corigliano Rossano Pulita

