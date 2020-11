Esposto Movimento del Territorio su questione Covid

ESPOSTO PER IL PRONTO SOCCORSO DEGLI OSPEDALI “GUIDO COMPAGNA” E “NICOLA GIANNATTESIO” DI CORIGLIANO ROSSANO AVVERSO LE CRITICITA’ DELLA GESTIONE COVID

Alla cortese attenzione de

Dott.ssa Cinzia Bettelini

(Comm. straordinario Asp Cosenza)

Dott. Saverio Cotticelli

(Commissario per la sanità regionale)

Dott. Antonio Belcastro

(Dirigente regionale)



Il “Movimento del territorio con Pasqualina Straface” con il presente atto

DENUNCIA

le gravissime manchevolezze che il reparto del pronto soccorso dell’ospedale “Guido Compagna” sta subendo per gestire in maniera sicura ed efficiente l’emergenza Covid-19

In particolare, si evidenzia:

1. la mancanza del percorso Covid dedicato;

2. la mancanza di un’autoambulanza adibita esclusivamente al trasporto dei pazienti Covid;

3. la mancanza del personale medico nel reparto nonché nella tenda pretriage e, quindi, l’inutilizzabilità di essa.

Si sottolinea che per dette mancanze viene meno la sicurezza all’interno del presidio ospedaliero, tanto per il personale sanitario quanto per gli altri pazienti, posto che i positivi al Covid circolano senza le opportune misure di sicurezza.

DENUNCIA

L’apertura del centro Covid presso l’ospedale “Nicola Giannattesio” non conforme alle disposizioni sanitarie nazionali che statuiscono che i centri Covid debbano essere realizzati in area isolate e a sé stanti rispetto alla struttura principale.

INVITA

Le autorità in questione a prodigarsi immediatamente per la risoluzione dei sopra citati problemi

COMUNICA

Che in caso questi gravissimi disservizi vengano a protrarsi nei prossimi giorni, procederà a segnalare la situazione agli organi d’inchiesta (compresa la Procura della Repubblica)

Corigliano Rossano, li 01/11/2020

