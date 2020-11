Il Movimento per l’Equità Territoriale scende in campo per le prossime elezioni regionali calabresi



La riorganizzazione interna, approvata all’unanimità nel Direttivo Nazionale svoltosi ieri sera, ha di fatto dato l’avvio per le prossime consultazioni che ci vedrà impegnati in prima linea, e con il supporto di tutto l’apparato nazionale, al fine di giungere preparati alla competizione elettorale.

Innanzitutto è stato azzerato il Direttivo Regionale, anche a causa delle dimissioni (di cui si è preso atto) del Referente Regionale.

Al suo posto è stato costituito un Comitato di Reggenza pro-tempore che svolgerà le stesse funzioni (come da Statuto) del Referente Regionale, ma stavolta collegialmente.

All’interno sono presenti i rappresentanti di tutte le province calabresi, dei capoluoghi di provincia e delle principali macro aree.

Sono stati confermati i referenti provinciali nelle persone di Gianfranco Rogato (per la provincia di Cosenza), Amedeo Colacino (per la provincia di Catanzaro), PierFrancesco Scarmozzino (per la provincia di Crotone), Pasquale Zavaglia (per la provincia di Reggio Calabria). Al posto di Andrea Aceto (ex referente per la provincia di Crotone) è stato nominato Rosario Belmonte.

Sono stati confermati i referenti dei circoli capoluoghi di provincia di Catanzaro (Stefania Frustaci), Vibo Valentia (Francesca Sconda), Reggio Calabria (Francesco Mazza). La referenza del circolo di Cosenza è passata da Paolo Mandoliti a Giuseppe Corapi.

Paolo Mandoliti entra nel comitato di reggenza quale rappresentante (e collante) tra il direttivo nazionale e il movimento calabrese.

