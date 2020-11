Calabria zona rossa...di chi la colpa?



Leggo in questi momenti centinaia di commenti che additano la Regione di aver fatto sì o meglio di non aver fatto abbastanza per evitare che la Calabria sia zona rossa.

Vista la delicatezza del tema penso che un po di onestà intellettuale sia d'obbligo. La sanità calabrese è commissariata dal governo da oltre 10 anni in cui si sono avvicendati con esiti disastrosi svariati commissari. Ergo la giunta regionale non ha la minima voce in materia da allora. Per chi invece parla di soldi non spesi e mancanza di organizzazione vorrei sempre ricordare che i dirigenti delle varie Asp e ao calabresi sono sempre stati nominati dal commissario Cotticelli. Quindi la responsabilità della zona rossa è solo da imputare alla inefficienza del commissariamento.

