Il caso Cotticelli rappresenta una bomba esplosa! E meno male che sia successo!

Ora, al netto delle polemiche, è giunto il momento di ricostruire il sistema sanitario regionale improntandolo a principi di efficienza e di modernità. Insieme al mio gruppo, fin dall’inizio dello stato di emergenza, ho presentato esposti ai vari organi di stampa per denunciare disservizi e, addirittura, abusi!

Oltre che invocare continuamente l’intervento del commissario provinciale, nonché dello stesso commissario regionale Cotticelli. Ai miei ripetuti inviti non ha mai dato risposta neanche il Sindaco Stasi, colpevole di non essersi mai prodigato per difendere il nosocomio “Guido Compagna”, ma che, anzi, ha contribuito, con la sua inerzia, a depauperare quello che è il presidio ospedaliero più importante della zona.

La realtà è sotto gli occhi di tutti: reparti chiusi, mancanza di personale medico e paramedico, mancanza di strumenti necessari per espletare l’attività medica, struttura fatiscente. Per non parlare della questione relativa al programma di gestione dell’emergenza Covid, denunciata dal nostro movimento appena qualche giorno fa, e per la quale ci siamo riservati di adire la procura della Repubblica, e portata alla luce, nella serata di ieri, anche dalla nota trasmissione televisiva “Titolo Quinto” di Rai 3. Oltre alla inutilizzabilità della tenda pre-triage per la mancanza dell’unità medica preposta, abbiamo denunciato – sempre per quanto riguarda l’ospedale “Guido Compagna” - l’assenza di una autoambulanza da destinarsi unicamente al trasporto dei contagiati, nonché l’assenza del “percorso Covid”, che terrebbe al sicuro, dal pericolo di un potenziale contagio, i degenti degli altri reparti, nonché lo stesso personale sanitario, al quale non vengono riconosciute nemmeno le garanzie derivanti dall’esecuzione dei tamponi!

Situazione confermata, nel sopra citato programma televisivo, da una infermiera che lavora proprio presso il presidio ospedaliero cittadino.

Ancor più grave è la situazione del “Giannattesio” nell’area urbana di Rossano, su cui, ancora una volta, lo stesso programma televisivo “Titolo Quinto” ha insistito, con un’intervista al direttore Pierluigi Carino, che ha confermato che la ristrutturazione del reparto del Pronto Soccorso, necessaria e finanche ricompresa nel progetto elaborato dal Governo, non sia stata, in effetti, neanche finanziata! Mancanza che va a creare una situazione di contiguità fra l’area destinata al trattamento del Covid e la struttura principale, tanto da non rispettare il disposto normativo per cui il polo deve essere realizzato in zona isolata! Questa gravissima inottemperanza agli obblighi di legge, invece di trovare l’opposizione del Sindaco e del Commissario, è stata, addirittura, da questi avallata!

E’ giunto il momento, pertanto, che ognuno si assuma la responsabilità di tutte queste manchevolezze, a cominciare proprio da te caro Sindaco, che ancora ti rifiuti di tutelare la cittadinanza rifugiandoti nel tuo lassismo e chiudendoti nella tua arroganza. Non hai mai risposto agli inviti e alle richieste che il popolo ti formulava, né tantomeno sei intervenuto per risolvere i numerosi problemi che ti venivano di volta in volta presentati. Noi siamo stanchi di questa amministrazione, che cerca di scaricare la colpa sugli altri, magari inventandosi storie insussistenti o per le quali è già stata fatta chiarezza, cercando disperatamente di sviare l’attenzione degli oramai pochi seguaci che le sono rimasti, che più che cittadini ci sembrano tifosi!

Il popolo ha una dignità! E lo dico sia a questo Governo incapace che a questa Amministrazione comunale assente! Ce lo ha dimostrato la Presidente Santelli, alla quale, qualche ottuso facinoroso tenta ancora di puntare il dito, quando con convinzione ed ostinazione ha cercato di difendere i diritti dei calabresi portando all’attenzione del Presidente Conte l’immobilismo dei commissari!

La battaglia di Jole la continueremo noi, insieme a tantissime altre persone perché siamo stufi e sdegnati di essere considerati come la parte straziata e infruttuosa dell’Italia.

Pasqualina Straface



Stampa Email